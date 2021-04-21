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زحمة سير على الطرق المؤدية الى عوكر بعد قطع الطريق امام شركة مكتف (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:02
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