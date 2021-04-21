أخبار عاجلة

قداسةالبابا لن يزور لبنان قبل تشكيل الحكومة والحريري ينوي من خلال لقاءاته حض المجتمع الدولي على النظر إلى وضع لبنان (MTV)

Lebanon 24
21-04-2021 | 19:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية: تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة، لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصا
lebanon 24
21/04/2021 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "MTV": وزير الخارجيّة المصري سامح شكري يصل إلى لبنان الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون كما سيلتقي الرئيسين برّي والحريري للقيام بمسعى يهدف إلى تشكيل الحكومة
lebanon 24
21/04/2021 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس
lebanon 24
21/04/2021 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لبنان بلغ حافة الانهيار الشامل والتعقيدات تحول دون تشكيل الحكومة بعد نحو 9 أشهر على استقالة الحكومة (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2021 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:48 | 2021-04-21
22:48 | 2021-04-21
22:31 | 2021-04-21
22:29 | 2021-04-21
22:27 | 2021-04-21
22:07 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website