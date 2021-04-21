أخبار عاجلة

إدارة بايدن: لا نزال نرى أن العمل الدبلوماسي هو الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: على واشنطن أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي وعلى إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير بالاتفاق
lebanon 24
21/04/2021 23:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: ندعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي.. ومستعدّون لتبادل السجناء!
lebanon 24
21/04/2021 23:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية مع إيران لتحقيق عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي
lebanon 24
21/04/2021 23:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: الكرة في ملعب واشنطن وعلى إدارة بايدن رفع العقوبات بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي
lebanon 24
21/04/2021 23:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:48 | 2021-04-21
22:48 | 2021-04-21
22:31 | 2021-04-21
22:29 | 2021-04-21
22:27 | 2021-04-21
22:07 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website