17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
أوكرانيا تستدعي قوات الاحتياط وسط تصاعد التوتر مع روسيا
Lebanon 24
21-04-2021
|
21:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
صحيفة صنداي تايمز: سفن حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا
Lebanon 24
صحيفة صنداي تايمز: سفن حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا
21/04/2021 23:40:45
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": روسيا تعزز وجود السفن الحربية في البحر الأسود مع تصاعد التوتر مع أوكرانيا
Lebanon 24
"رويترز": روسيا تعزز وجود السفن الحربية في البحر الأسود مع تصاعد التوتر مع أوكرانيا
21/04/2021 23:40:45
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ستولتنبرغ: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا
Lebanon 24
ستولتنبرغ: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا
21/04/2021 23:40:45
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا: دول مجموعة الـ7 تدعو روسيا لوقف استفزازاتها وخفض التوتر شرق أوكرانيا
Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا: دول مجموعة الـ7 تدعو روسيا لوقف استفزازاتها وخفض التوتر شرق أوكرانيا
21/04/2021 23:40:45
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
Lebanon 24
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
10:30 | 2021-04-21
21/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
06:29 | 2021-04-21
21/04/2021 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم: "طيب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم: "طيب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة"
12:00 | 2021-04-21
21/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:00 | 2021-04-21
21/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية مناهضة لـ"حزب الله" على تنسيق كامل معه!
Lebanon 24
محطة تلفزيونية مناهضة لـ"حزب الله" على تنسيق كامل معه!
11:46 | 2021-04-21
21/04/2021 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
22:48 | 2021-04-21
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستزيد مجموعات أجهزة الطرد في نطنز من 2 إلى 6
22:48 | 2021-04-21
"رويترز" نقلاً عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران نصبت مزيدًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشأة نطنز
22:31 | 2021-04-21
السفارة الأميركية في تونس تنفي الأنباء المتداولة بشأن تمويلها لحملة الرئيس قيس سعيد
22:29 | 2021-04-21
القاهرة طلبت من الاتحاد الأفريقي مشاركة أطراف دولية في محادثات سد النهضة (العربية)
22:27 | 2021-04-21
رويترز: الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 1000 شخص خلال تظاهرات داعمة لنافالني
22:07 | 2021-04-21
وزير الري الإثيوبي: اكتمال الأعمال في المنفذين السفليين لسد النهضة وبدء تشغيلهما
فيديو
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
Lebanon 24
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
23:00 | 2021-04-21
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 23:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact