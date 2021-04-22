أخبار عاجلة

‏وسائل إعلام إسرائيليّة: أحد سكان أبو قرينات قرب ديمونا يزعم أنه سمع صوت انفجار قوي وأن منازلهم اهتزت

Lebanon 24
22-04-2021 | 02:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: وزراء الحكومة المصغرة يلاحظون تراجعاً معيناً من قبل واشنطن مقابل طهران
lebanon 24
22/04/2021 08:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات قوية في محافظة القنيطرة السورية
lebanon 24
22/04/2021 08:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين: نقلا عن وسائل إعلام إسرائيليّة الأردنيون أخروا الطائرة الإماراتية التي كان يفترض أن تنقل نتنياهو إلى أبو ظبي
lebanon 24
22/04/2021 08:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: إطلاق صافرات الانذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
lebanon 24
22/04/2021 08:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:42 | 2021-04-22
03:40 | 2021-04-22
03:39 | 2021-04-22
02:53 | 2021-04-22
02:52 | 2021-04-22
02:25 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website