أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صافرات الإنذار في قرية بالقرب من المفاعل النووي

Lebanon 24
22-04-2021 | 02:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة في أعقاب إطلاق صاروخ
lebanon 24
22/04/2021 08:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية... ماذا يحصل عند الحدود الجنوبية؟
lebanon 24
22/04/2021 08:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض- جو أطلق من داخل سوريا وسقط جنوب إسرائيل
lebanon 24
22/04/2021 08:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإندونيسي يعلن فقدان غواصة على متنها 53 شخصا خلال تدريبات قبالة جزيرة "بالي"
lebanon 24
22/04/2021 08:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:42 | 2021-04-22
03:40 | 2021-04-22
03:39 | 2021-04-22
02:53 | 2021-04-22
02:25 | 2021-04-22
02:22 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website