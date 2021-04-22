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أخبار عاجلة
إعلام النظام السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق
Lebanon 24
22-04-2021
|
02:53
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