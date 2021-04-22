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سُمع اطلاق نار فجر اليوم الخميس في صيدا تبيّن انه ناجم عن اشكال فردي حصل في ساحة النجمة وسط المدينة ولم يفد عن وقوع اصابات

Lebanon 24
22-04-2021 | 09:03
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