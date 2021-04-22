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الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا لكنه انفجر في الجو وتساقطت شظاياه في النقب

Lebanon 24
22-04-2021 | 11:01
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