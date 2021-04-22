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عون حيّا ذكرى شهداء "مجزرة قانا" خلال لقائه قائد "اليونيفيل": لبنان ملتزم القرار 1701 والمحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:11
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