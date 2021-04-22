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الرئيس عون استهل الإجتماع الأمني بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:04
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