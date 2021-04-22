عون دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر قائلاً إنه يتفهم اوجاعهم ومعاناتهم وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكنوا من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد

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