دياب أشار في الإجتماع الأمني الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

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