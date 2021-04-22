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دياب أشار في الإجتماع الأمني الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:09
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