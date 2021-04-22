دياب أصرّ على ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي يشكل الحلّ المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي

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