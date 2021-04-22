وزير الداخلية تطرق في الإجتماع الأمني إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها معتبراً ان قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة

Lebanon 24