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الحريري من الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة وهذه رسالة لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والبابا ينظر إلى لبنان كرسالة اعتدال
Lebanon 24
22-04-2021
|
13:15
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