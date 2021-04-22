الحريري من الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة وهذه رسالة لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والبابا ينظر إلى لبنان كرسالة اعتدال

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