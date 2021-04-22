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الحريري: أعتقد أن هناك مشاكل خارجية تتعلّق بـ"جبران وحلفائه" تؤخر تشكيل الحكومة واللبنانيون يعلمون من يعطّل

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:18
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