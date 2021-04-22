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الحريري: نحن نريد اقتصاداً حراً يمكّننا من العمل مع كل دول العالم وهناك فريق لا يريدنا أن نعمل إلا مع جهة واحدة وفريقٌ آخر يدعمه

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:22
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باسيل: واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم
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