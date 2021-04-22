كنعان بعد لجنة المال: أقرينا تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان إلى المجلس النيابي بإعادة النظر بالملاكات خلال 6 اشهر

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