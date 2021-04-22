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كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى مصرف لبنان ووزارة المال عن تحويل الاموال للخارج من اصحاب النفوذ والمصارف وسيستكمل البحث مع جمعية المصارف وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:34
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