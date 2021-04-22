كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى مصرف لبنان ووزارة المال عن تحويل الاموال للخارج من اصحاب النفوذ والمصارف وسيستكمل البحث مع جمعية المصارف وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال

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