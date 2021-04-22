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كلمة بوتين في قمة المناخ : تقليص الانبعاثات بحلول 2050 سيساعد في خفض درجة حرارة الكوكب

Lebanon 24
22-04-2021 | 16:07
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