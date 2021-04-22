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وسائل إعلام إسرائيليّة: موقع غلوبس: التفسير الآخر هو أن إيران تريد ارسال رسالة لواشنطن وتل أبيب بأن الوضع قد يكون أسوأ

Lebanon 24
22-04-2021 | 16:55
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