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بوليتيكو: البنتاغون يطلع مشرعين على معلومات عن هجمات ضد جنوده العام الماضي يعتقد أن روسيا تقف وراءها

Lebanon 24
22-04-2021 | 17:12
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