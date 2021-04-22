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الرئيس الأوكراني: نرحب بأي خطوات لتقليص الوجود العسكري على حدودنا وتخفيض التوتر في دونباس

Lebanon 24
22-04-2021 | 17:52
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