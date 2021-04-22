انخفاض ملحوظ في عدد إصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1512 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 366302 حالات.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1503 ضمن المقيمين و 9 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 437808، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7057، إذ تمّ تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".