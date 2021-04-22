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أخبار عاجلة
القوات الأميركية في أفغانستان تبدأ بشحن معداتها ووقف عقود الخدمات استعدادا للانسحاب
Lebanon 24
22-04-2021
|
18:14
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