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رويترز نقلا عن الطاقة الذرية: إيران قلصت أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض بـ"نطنز" إلى مجموعة واحدة بدلا من اثنتين

Lebanon 24
22-04-2021 | 21:02
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