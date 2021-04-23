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أخبار عاجلة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: البنتاغون على علم بالتقارير حول استهداف مطار بغداد
Lebanon 24
23-04-2021
|
02:18
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