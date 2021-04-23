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وقع اشكال فردي ليلا في التبانة بسبب استفزازات متبادلة بين آل السيد و آل عيسى تطور الى اطلاق نار و القاء قنبلة من دون تسجيل اصابات

Lebanon 24
23-04-2021 | 07:31
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