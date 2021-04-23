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الرئيس عون استقبل سفير الاوروغواي لويس ريكاردو ناريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان
Lebanon 24
23-04-2021
|
11:35
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