أخبار عاجلة

اتصال بين السيسي وبوتين تم خلاله الاتفاق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ

Lebanon 24
23-04-2021 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي بالرئيس التشادي ويشيد بقراره التاريخي استئناف العلاقات بين البلدين
lebanon 24
23/04/2021 15:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا شلّت حركة الطيران... فكيف تبدو اليوم؟
lebanon 24
23/04/2021 15:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسفير الأميركي في موسكو بعد الاتصال بين بايدن وبوتين
lebanon 24
23/04/2021 15:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الروسية: تقييد حركة الطيران مع تركيا اعتبارا من 15 نيسان حتى 1 حزيران بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا (الجزيرة)
lebanon 24
23/04/2021 15:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2021-04-23
15:10 | 2021-04-23
15:09 | 2021-04-23
14:59 | 2021-04-23
14:58 | 2021-04-23
14:57 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website