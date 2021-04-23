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أخبار عاجلة
ماكرون: سنواصل دعم منطقة الساحل الإفريقي في مواجهة التطرف والإرهاب
Lebanon 24
23-04-2021
|
13:51
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