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"الجديد": جلسة مثول القاضية #غادة_عون أمام رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد لا تتناول ملف شركة مكتف للصيرفة وإنما هي جلسة مسلكية تتناول كل الشكاوى وكل مسلكية القاضية عون واكثر من 23 دعوى مقدمة بحقها

Lebanon 24
23-04-2021 | 14:43
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