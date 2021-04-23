22
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
السعودية تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد (العربية)
Lebanon 24
23-04-2021
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" تعلّق على منع السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية
Lebanon 24
"الخارجية" تعلّق على منع السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية
23/04/2021 18:33:22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب المخدرات... السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية
Lebanon 24
بسبب المخدرات... السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية
23/04/2021 18:33:22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد القادم
Lebanon 24
الداخلية السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد القادم
23/04/2021 18:33:22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج (العربية)
Lebanon 24
السعودية: على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج (العربية)
23/04/2021 18:33:22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
21:00 | 2021-04-22
22/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً
Lebanon 24
رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً
12:30 | 2021-04-23
23/04/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس النقدي... قد ينهي كابوس الازمة اللبنانية
Lebanon 24
المجلس النقدي... قد ينهي كابوس الازمة اللبنانية
23:00 | 2021-04-22
22/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:23 | 2021-04-23
23/04/2021 09:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
14:00 | 2021-04-23
23/04/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:32 | 2021-04-23
روسيا تطرد 5 دبلوماسيين بولنديين رداً على إجراء مماثل
18:29 | 2021-04-23
الكرملين: موسكو تقترح عقد اجتماع لمجموعة النورماندي لمناقشة الهدنة في دونباس في 27 نيسان
18:23 | 2021-04-23
الاتحاد الأوروبي يدعو لقمة في 25 أيار لمناقشة كورونا وتوترات روسيا والمناخ
18:22 | 2021-04-23
البيت الأبيض: أول رحلة خارجية لبايدن ستكون لبريطانيا في حزيران للمشاركة بقمة مجموعة الـ7
18:18 | 2021-04-23
الصحة العالمية: على الهند فرض قيود على التنقلات لكبح انتشار كورونا بسلالتها الجديدة
18:09 | 2021-04-23
وزارة الصحة: تسجيل 1504 حالات جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للاصابات 518104
فيديو
فعلها مجدداً... في شهر رمضان رجل يلقي أموالا طائلة على المواطنين! (فيديو)
Lebanon 24
فعلها مجدداً... في شهر رمضان رجل يلقي أموالا طائلة على المواطنين! (فيديو)
17:41 | 2021-04-23
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
23:47 | 2021-04-22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
21:00 | 2021-04-22
23/04/2021 18:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact