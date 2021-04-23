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السعودية تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد (العربية)

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:09
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