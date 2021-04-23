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الفرزلي لـ"صوت كل لبنان": طرحي هو انقلاب على الانقلاب على الدستور والجيش والمؤسسات الأمنية سيكونون مستهدفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:35
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