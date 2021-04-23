أخبار عاجلة

الفرزلي لـ"صوت كل لبنان": حزب الله ليس بوارد إعطاء ضمانات لانتخاب جبران باسيل رئيساً للجمهورية ولن يُجبر أحداً على انتخابه

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"يعملون إما للفوضى وإما ليكون جبران باسيل رئيساً"... الفرزلي: معركتنا معهم بدأت
lebanon 24
24/04/2021 00:54:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يؤكّد التيار على تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية يتّفق عليها مع كل اللبنانيين
lebanon 24
24/04/2021 00:54:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة عبر "الجديد": باسيل اعترف أنه لا يجاريه بمواقفه إلا حزب الله والنظام السوري ومن يمارسون الوصاية في لبنان
lebanon 24
24/04/2021 00:54:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم
lebanon 24
24/04/2021 00:54:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:44 | 2021-04-24
00:35 | 2021-04-24
00:28 | 2021-04-24
23:33 | 2021-04-23
23:26 | 2021-04-23
23:25 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website