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رئيس وزراء فرنسا يصف عملية قتل شرطية طعنًا بأنه "تصرّف همجي وجبان إلى اقصى حد"

Lebanon 24
23-04-2021 | 17:50
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