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المرصد السوري: قوات النظام تقصف مواقع في القامشلي رغم الهدنة المعلنة برعاية روسية

Lebanon 24
23-04-2021 | 22:10
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