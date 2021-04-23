أخبار عاجلة

تظاهرات غاضبة في طولكرم وبيت لحم وعند حاجز قلنديا تنديداً باعتداءات الاحتلال بالقدس(الميادين)

Lebanon 24
23-04-2021 | 22:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في محيط "مصانع جيشوري" غرب مدينة طولكرم في فلسطين المحتلة (الميادين)
lebanon 24
24/04/2021 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
8 جرحى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة
lebanon 24
24/04/2021 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر أمنية اسرائيلية تعتدي على المواطنين المقدسيين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة (الميادين)
lebanon 24
24/04/2021 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل الميادين: سلطات الاحتلال وجهت رسالة تهديد للفلسطينيين لمنعهم من التوجه لمحكمة العدل الدولية
lebanon 24
24/04/2021 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:57 | 2021-04-24
00:44 | 2021-04-24
00:35 | 2021-04-24
00:28 | 2021-04-24
23:33 | 2021-04-23
23:26 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website