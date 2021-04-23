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البنتاغون: نراقب عن كثب ما يجري على الحدود الأوكرانية ونتابع اتصالاتنا بروسيا لوقف الاستفزازات

Lebanon 24
23-04-2021 | 22:52
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