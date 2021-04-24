أخبار عاجلة

‏اليونان: ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا

Lebanon 24
24-04-2021 | 00:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏اليونان: تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا
lebanon 24
24/04/2021 09:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
lebanon 24
24/04/2021 09:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط 4 أطنان من مخدّر الحشيش متّجهة من لبنان إلى سلوفاكيا
lebanon 24
24/04/2021 09:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونان: القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ 33 مليون يورو
lebanon 24
24/04/2021 09:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:52 | 2021-04-24
02:36 | 2021-04-24
02:28 | 2021-04-24
02:24 | 2021-04-24
02:23 | 2021-04-24
02:20 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website