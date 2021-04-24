أخبار عاجلة

باسيل في مؤتمر صحافي: الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض والإصلاحات صار تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: تقوم مسألة محاربة الفساد في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة اموال اللبنانيين ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
24/04/2021 17:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل لبنان القوي: تقع على الحريري مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره
lebanon 24
24/04/2021 17:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها استعادة الاموال المتآتية عن الفساد.. عون وقع 6 قوانين
lebanon 24
24/04/2021 17:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: من المؤكد ان المؤتمر الدولي يمكنه ان يشكل حلاً والناس اليوم تركز على الفساد بشكل أساسي وهو مشكلة الى جانب ان هناك دويلة خارج الدولة
lebanon 24
24/04/2021 17:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:11 | 2021-04-24
17:05 | 2021-04-24
16:56 | 2021-04-24
16:28 | 2021-04-24
15:29 | 2021-04-24
15:28 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website