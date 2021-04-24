باسيل: صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون

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