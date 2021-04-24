باسيل: لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد وما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها

Lebanon 24