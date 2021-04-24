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باسيل: نحن نفهم ما يفعلون لأننا اصحاب نفس التجربة فالاصلاح ممنوع ومحاربة الفساد ممنوع وممنوع المسّ بمكتسبات المنظومة الفاسدة والاّ تصير انت فاسدا ويتمّ اغتيالك معنوياً

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:17
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باسيل: لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد وما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها
lebanon 24
24/04/2021 17:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ان مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد
lebanon 24
24/04/2021 17:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: المسألة نفسها تنطبق على الأموال المهرّبة والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها ولدينا الكثير من الأصدقاء والمهتمّين في العالم الراغبين بمساعدتنا "نحنا ماعلينا قرش فساد واحد امّا انتم الله يستر"
lebanon 24
24/04/2021 17:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون
lebanon 24
24/04/2021 17:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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