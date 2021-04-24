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باسيل: يبقى السؤال اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟ من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟
Lebanon 24
24-04-2021
|
11:20
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