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باسيل: هذه هي اموالنا وحساباتنا وكشفناها! تعالوا وقروا قانون كشف الحسابات والأملاك

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:22
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كيف علّق باسيل على إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة؟!
lebanon 24
24/04/2021 17:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي
lebanon 24
24/04/2021 17:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هن3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامةاك ارادة سياسية: 1–اقرار قانون الكابيتول كونترول 2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
lebanon 24
24/04/2021 17:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: العتب على القيادات المسيحيّة يلّي ولا مرّة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق وبيتمسخروا عليها بالإعلام. بيتركونا وحدنا؛ اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا بيفرحوا
lebanon 24
24/04/2021 17:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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