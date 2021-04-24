باسيل: احصينا 65 ملفا تقدّمنا بها من ملف الاتصالات سنة 2009 لملف الفيول المغشوش في 2020 لن نسكت وسنلاحق الملفات وأوّلها ملف البواخر وسندحض كل تركيباتهم بالوقت المناسب

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