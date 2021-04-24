أخبار عاجلة

باسيل: احصينا 65 ملفا تقدّمنا بها من ملف الاتصالات سنة 2009 لملف الفيول المغشوش في 2020 لن نسكت وسنلاحق الملفات وأوّلها ملف البواخر وسندحض كل تركيباتهم بالوقت المناسب

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس القضاء الأعلى سيُبقي جلساته مفتوحة وإذا قبلت القاضية غادة عون بتوليفة معينة وبكف يدها عن الملفات المالية سيتم إقفال الملف وإذا لم تفعل سيتخذ قراراً آخر بحقها
lebanon 24
24/04/2021 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: كنا حذرنا من انتقائية الملفات واستخدام القضاء في الكيدية السياسية
lebanon 24
24/04/2021 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شريم: من صلب عملنا إعادة المهجرين الى قراهم والملفات المتبقية 6421
lebanon 24
24/04/2021 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" في موسكو.. الحكومة آخر الملفات
lebanon 24
24/04/2021 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:11 | 2021-04-24
17:05 | 2021-04-24
16:56 | 2021-04-24
16:28 | 2021-04-24
15:29 | 2021-04-24
15:28 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website