باسيل: أتوجه للبنانين وأقول إنّ شعارهم يجب أن يكون قضاء ومحاسبة واسترداد فهذه هي ثورة الصادقين الذين نزلوا عفوياً في وانسحبوا عندما رأوا الاستغلال السياسي وتشويه المطالب

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