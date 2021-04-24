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باسيل: سألنا فقط عمن سيسمي الوزراء المسيحيين وهم يريدون تسميتهم بعدد يؤمن لهم النصف زائد واحد

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:45
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24/04/2021 17:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بند جديد متوقع في "سجل" العرقلة الحكومية: عقدة النصف زائداً واحداً
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24/04/2021 17:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر": نرفض إعطاء الرئيس المكلّف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد.
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24/04/2021 17:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين
lebanon 24
24/04/2021 17:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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